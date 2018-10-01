Раскрыта причина встречи Путина с президентом Сербии

Встреча президента России Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича не связана с ростом напряженности в регионе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 1 октября.

«Эта встреча планировалась несколько месяцев тому назад. (...) Это продолжение регулярного рабочего контакта руководства России и руководства Сербии. Эта страна — наш партнер», — сказал Песков.

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Он уточнил, что стороны обсудят «очень обширные торгово-экономические связи» между странами и обстановку в регионе. Пресс-секретарь добавил, что российский и сербский народы связывает общая история и «теплые чувства».

30 сентября Александр Вучич заявил, что намерен попросить у российского коллеги военной поддержки по примеру Сирии. Днем ранее сербский лидер привел армию страны в состояние боевой готовности из-за ситуации на севере Косово. Встреча глав государств, по информации СМИ, состоится 2 октября в Москве.

28 сентября несколько десятков косовских спецназовцев вошли на территорию, прилегающую к озеру, которое снабжает водой гидроэлектростанцию (ГЭС) «Газиводе». Объект находится на территории Косово, но одновременно входит в сербскую энергосистему.

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