Кремль назвал условия поддержки Сербии после обострения в Косово

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что пока преждевременно рассуждать о поддержке Сербии со стороны России после обострения в Косово. По словам Пескова, сначала должны состояться переговоры между лидерами двух стран.

Так пресс-секретарь президента отреагировал на сообщение о том, что президент Сербии Александр Вучич намерен попросить у Владимира Путина поддержки в ситуации с Косово. Вучич уточнил, что о военной помощи речь не идет. Встреча глав государств должна состояться 2 октября в Москве.

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29 сентября стало известно, что Вучич привел армию страны в боевую готовность. В тот же день несколько десятков косовских спецназовцев вошли на территорию, прилегающую к озеру, которое снабжает водой гидроэлектростанцию «Газиводе». Объект находится на территории Косово, но одновременно входит в сербскую энергосистему.

В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии, однако Белград отказался это признать.

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