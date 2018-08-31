Российский подросток сорвал флаг с крыши сельской администрации и сжег его

В Коми полиция задержала 16-летнего жителя села Деревянск за то, что он залез на крышу здания местной администрации и сорвал флаг России. Об этом говорится на сайте республиканского МВД в пятницу, 31 августа.

Молодой человек погулял с государственным символом по поселку, а на следующий день сжег его в кювете возле одного из домов. «Остатки флага выбросил в кусты за обочиной, — отметили в республиканском МВД. — Этот поступок, по его же словам, он совершил из хулиганских побуждений».

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По факту произошедшего проводится проверка. Уже известно, что ранее задержанный уже состоял на учете в службе по надзору за несовершеннолетними. В полиции не уточняют, из-за чего именно.

В июне 2017 года житель оренбургского города Гай получил 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима за то, что сорвал флаг со здания городского суда и повязал его себе на шею. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже был судим.

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