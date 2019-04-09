ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Московский ЦСКА обыграл питерский СКА в седьмом матче финальной серии Западной конференции континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Линден Вей (25-я минута), Антон Слепышев (27-я) и Михаил Григоренко (60-я). Питерцы ответили голом форварда Сергея Плотникова.
Таким образом, московские армейцы одержали победу в серии — 4:3.
В финале Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с омским «Авангардом», который в финале на Востоке оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева» (4:2).
Первый матч финала Кубка Гагарина пройдет 13 апреля.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!