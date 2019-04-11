Признаки скорой климатической катастрофы заметили в Канаде

Ученые Торонтского университета в Канаде выяснили, что потепление климата в регионе Юкон на северо-западе Канады стало самым сильным за более чем десять тысяч лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи провели радиоуглеродное датирование и анализ изотопного состава воды образцов вечной мерзлоты (криолитозоны) на центральном торфянике Юкона. Это позволило им реконструировать средние температуры за последние 13 600 лет.

Слои вечной мерзлоты являются своеобразной записью летних осадков, которые просачиваются через торфяной мох и грунт и замерзают на глубине 58 сантиметров под поверхностью земли. В результате каждый сантиметр криолитозоны содержит осадки, накопившиеся за 20-30 лет. Состав изотопов в образцах вечной мерзлоты зависит от осадков и температуры воздуха.

Оказалось, что в раннем голоцене (эпохе четвертичного периода, длящейся последние 12 тысяч лет) летние температуры были выше, чем в среднем голоцене. Однако потепление в индустриальную эпоху оказалось беспрецедентным за весь рассматриваемый период времени. Текущие средние температуры превышают прошлые показатели почти на два градуса Цельсия. По словам ученых, данные подтверждают, что изменение климата в регионе происходит с исключительной скоростью.

Исследователи считают, что потепление может дестабилизировать вечную мерзлоту, что приведет к еще большим выбросам двуокиси углерода.

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