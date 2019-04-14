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Катание Ассанжа на скейте в посольстве попало на видео

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Испанское издание El País опубликовало видеозаписи с камер наблюдения в посольстве Эквадора в Лондоне, где последние семь лет жил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

На записях видно, как Ассанж катается по территории здания на скейтборде. Также в объектив камеры попали гости, которые посещали основателя Wikileaks. Посетители приходили к нему даже по выходным, что приводило к конфликтам с сотрудниками безопасности посольства. Некоторые из стычек также попали на видео.

Образ жизни Ассанжа мешал повседневной работе сотрудников дипмиссии. Он работал по ночам и ложился спать рано утром, чтобы не пересекаться с работниками посольства. Помимо этого ему тяжело было переносить заточение морально и физически. Ассанж катался на скейте и играл в мяч в коридоре, чтобы хоть как-то себя развлечь.

Британская полиция арестовала Ассанжа 11 апреля прямо в здании посольства Эквадора в Лондоне. Перед этим основателю WikiLeaks было отказано в дальнейшем предоставлении убежища.

Он проживал в здании дипмиссии практически семь лет. Разоблачитель попросил убежища в 2012 году, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж боится выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США. Там ему может грозить смертная казнь за публикацию секретных документов Пентагона.

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