Трамп за три месяца собрал 30 миллионов долларов на переизбрание

Президент США Дональд Трамп собрал уже почти 41 миллион долларов на свою кампанию по переизбранию на выборах 2020 года. Об том пишет Bloomberg.

Как сообщается, лишь за три месяца 2019 года глава государства получил 30 миллионов. При этом 99 процентов пожертвований составляли 200 или менее долларов, а средняя сумма оказалась равна примерно 34 долларам.

Трамп в одиночку смог собрать столько же денег, сколько два кандидата от Демократической партии, занимающие первые места. Так, сенатор Берни Сандерс получил 18,2 миллиона, а сенатор Камала Харрис — 12 миллионов.

Материалы по теме «Слава Богу-Императору!» ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа

Кроме того, 45,8 миллиона собрал национальный комитет Республиканской партии, который будет поддерживать Трампа. Таким образом, у президента уже есть 82 миллиона долларов. Эта сумма превосходит общие показатели восьми кандидатов от Демократической партии. Впрочем, национальный комитет демократов и еще несколько претендентов, которые уже начали сбор средств, пока не раскрыли полученные суммы.

В то же время Трамп продолжает собирать средства на кампанию и с крупных доноров, отмечает Bloomberg. В частности, в апреле он устраивает два мероприятия в Сан-Антонио и Лос-Анджелесе. Самый дорогой билет на последнее стоит 150 тысяч долларов и дает право посетить круглый стол с участием президента.

Associated Press пишет, что на кампанию 2020 года Трамп пока не потратил ни цента из собственных накоплений. В 2016-м же по больше части он самостоятельно финансировал свою кампанию для праймериз.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Старт предвыборной кампании будет дан в феврале того же года, когда республиканцы и демократы начнут избирать делегатов на национальные съезды.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!