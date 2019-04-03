Трамп рассказал о лозунгах для новых выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет использовать два лозунга для своей предвыборной кампании в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Глава государства отметил, что многие считают лучшим в истории лозунг его кампании к выборам 2016-го: «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again). «Думаю, следующим будет "Сохраним Америку великой" (Keep America Great), потому что мы ее таковой уже сделали», — сказал Трамп.

В то же время президенту нравятся оба лозунга и просто так откидывать старый он не хочет. «Есть ощущение, что мы попробуем использовать оба», — заявил Трамп, добавив, что окончательно определиться с этим ему предстоит уже скоро.

Американский лидер также раскритиковал предвыборный слоган своего оппонента в 2016 году Хиллари Клинтон. Трамп отметил, что лозунг «Сильнее вместе», придуманный за плату «неким гением», оказался хуже, чем «Сделаем Америку снова великой», к которому он пришел самостоятельно.

Впервые Трамп рассказал, что выбрал лозунг «Сохраним Америку великой» для следующих выборов в мае 2018-го. Озвучил он его еще в январе 2017-го.

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