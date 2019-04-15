Ассанжа обвинили в попытке сделать из посольства «центр шпионажа»

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пытался использовать эквадорское посольство как «центр шпионажа». Об этом президент Эквадора Ленин Морено рассказал The Guardian.

Глава государства отрицает, что решение отказать разоблачителю в дальнейшем убежище в диппредставительстве в Лондоне связано с утекшими в сеть документами о его семье. При этом он отметил, что Эквадор не может допустить, чтобы из его посольства кто-либо вмешивался в дела других стран, и «дом, который открыл свои двери, стал центром шпионажа».

Морено заявил, что действия Ассанжа неоднократно нарушали условия предоставления убежища. «Наше решение — не произвол, оно основано на международном праве», — подчеркнул президент.

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Он также прокомментировал заявление предыдущего эквадорского лидера Рафаэля Корреа, который назвал Морено «величайшим предателем в истории» страны и Латинской Америки. По словам главы государства, его могут называть как угодно, если это значит «защищать демократию, свободу прессы, а также вскрывать правду и коррупцию предыдущего режима».

Президент также добавил, что выдача Ассанжа британской полиции никак не связана с США и данными о вероятном списании эквадорского госдолга.

14 апреля адвокат разоблачителя заявила, что обвинения посольства в отношении Ассанжа возмутительны и надуманы, а потому на самом деле являются просто предлогом, чтобы выдворить его. В частности, разоблачителя обвиняли в том, что он не смывал за собой в туалете, оставлял грязное белье и посуду.

Британская полиция арестовала Ассанжа 11 апреля прямо в здании посольства Эквадора в Лондоне. Перед этим основателю WikiLeaks было отказано в дальнейшем предоставлении убежища.

Он проживал в здании дипмиссии практически семь лет. Разоблачитель попросил убежища в 2012 году, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж боится выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США. Там ему может грозить смертная казнь за публикацию секретных документов Пентагона.

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