Российского офицера уволили из армии за употребление гашиша в Сирии

Командир взвода военной полиции был уволен из вооруженных сил России за употребление наркотиков в Сирии. Об этом во вторник, 16 апреля, пишет «Коммерсантъ».

Инцидент случился 1 марта 2018 года на территории аэродрома Хмеймим. Старший лейтенант Марат Боярчуков пропустил построение личного состава, за что был вызван к военному коменданту аэродрома. Тот обратил внимание на неадекватное поведение подчиненного и вызвал врачей. Экспресс-тест показал, что Боярчуков принимал наркотики, в его личных вещах нашли вещество массой 13,94 грамма. Химическая экспертиза установила, что это смесь гашиша и табака, содержащая каннабиноиды конопли. В ходе бесед с командованием офицер подтвердил, что систематически употреблял наркотики, но попросил не увольнять его за это с военной службы. В мае аттестационная комиссия части посчитала целесообразным уволить Боярчукова, приказ командующего войсками Южного военного округа был подписан в ноябре.

Материалы по теме «Жизнь человека ничего не стоит» Предательство, смерть и хаос: как российские наемники воюют в Сирии

В декабре экс-офицер безуспешно пытался обжаловать действия командования в Грозненском гарнизонном военном суде, на территории которого дислоцируется его военная часть. В марте 2019-го он обратился в Северо-Кавказский окружной военный суд. Боярчуков утверждает, что давал письменные объяснения 2 и 4 марта 2018 года в состоянии сильного душевного волнения. Причиной этого послужили длительное пребывание на войне, участие в специальных мероприятиях, которые проводились без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени, и «переживания за личный состав взвода», в том числе бытовую необустроенность. Боярчуков уверяет, что порядок медицинского освидетельствования был нарушен. В апреле 2018 года лабораторные исследования в грозненской клинике показали, что в его крови не было наркотиков.

Однако суд апелляционной инстанции посчитал, что данные исследования были проведены спустя 50 суток после выявления в организме истца наркотиков, которые к тому времени могли быть полностью выведены. Ссылку на дачу объяснений в состоянии душевного волнения суд счел способом избежать ответственности.

Свой последний контракт с Минобороны сроком на пять лет Боярчуков заключил в январе 2016 года, в Сирию он был командирован в сентябре 2017-го. Военная полиция, в которой он служил, создана для борьбы с преступностью и правонарушениями среди военнослужащих.

Раннее сообщалось, что экс-офицер Минобороны Денис Хисамов сбежал в Сирию от уголовного преследования за сбыт фальшивых купюр и год воевал на стороне боевиков. Его приговорили к 19 годам тюрьмы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!