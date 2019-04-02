Осужден перешедший на сторону ИГ российский офицер

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 19 годам заключения бывшего сотрудника Минобороны России Дениса Хисамова, год провоевавшего в Сирии на стороне боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом во вторник, 2 апреля, передает ТАСС.

Военнослужащего признали виновным по статьям 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Ему также назначено наказание — один год ограничения свободы с лишением воинского звания капитан запаса с учетом приговора Суздальского суда, признавшего Хисамова виновным в фальшивомонетничестве.

По данным агентства, в 2009 году офицер уволился из Минобороны и начал свой бизнес. Тогда же Хисамов стал посещать мечети, где познакомился с гражданином Таджикистана. Вместе они занялись сбытом фальшивых купюр. В мае 2015 года их задержали во Владимире, но Хисамов сбежал от следствия в Сирию. В городе Ракка он прошел военную подготовку рекрутов ИГ, после чего вошел в состав ячейки «Мухаджирин Кавказ» численностью 300 человек. Хисамов признался, что с 2015 по 2016 год принимал участие в 10 операциях на стороне ИГ на территории Сирии, а также убил четырех человек.

В декабре 2016 года россиянин приехал в Турцию и там грабил пункты обмена валюты. Похищенные средства были переданы посреднику из числа сторонников ИГ для отправки в Сирию.

Полиция задержала Хисамова в Турции в апреле 2017 года и депортировала в Таджикистан. Там выяснилось, что паспорт гражданина этой страну у него поддельный, и его этапировали в Москву.

Суздальский районный суд в декабре 2017 года приговорил Хисамова заочно к трем годам и трем месяцам колонии общего режима за сбыт поддельных купюр.

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