Участвовавшие в спецоперации в Сирии российские моряки потребовали признания

Экипаж спасательного буксирного судна (СБС) «Алтай» подал иск в Североморский районный суд с требованием признать моряков полноценными участниками боевых действий. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
В качестве доказательства 49 моряков привели приказы министра обороны, данные из корабельного журнала и директиву Генштаба. Согласно этим документам, они участвовали в спецоперации на территории Сирии вместе с военными: в Средиземном море они обеспечивали боевую устойчивость крейсера «Адмирал Кузнецов». «Алтай» помогал судну маневрировать и держаться в боевом порядке с другими кораблями. В частности, указано в иске, благодаря спасателям «Адмирал Кузнецов» мог использовать против террористов палубную авиацию.
«Коммерсантъ» уточняет, что члены экипажа буксира были награждены медалями Минобороны «Участнику военной операции в Сирии», также они получили права на путевки в санатории, приобретение садовых участков и установку домашних телефонов. Однако моряки рассчитывали на другие льготы: по пенсионному обеспечению и налогообложению, медицинскому обслуживанию, а также на те, что полагаются при оплате ЖКХ.
Суд первой инстанции объявил, что медали Минобороны не означают фактического участия истцов в боевых действиях, а доказательств участия в боях, например, ранений и контузий, моряки не предоставили. Право на льготы, добавили в суде, имеют те, кто подтвердил личное участие в боевых действиях, а не обеспечение этих действий.
«Алтай» состоит во флоте с 1987 года, в 2000-м буксир принимал участие в операции по поиску атомной подлодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море.