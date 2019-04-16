Управлявший региональными штабами Навального фонд ликвидировали

Фонд, который управлял региональными избирательными штабами политика Алексея Навального, ликвидировали из-за финансовых нарушений, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на адвоката Виолетту Волкову.

Решение вступило в законную силу 11 марта этого года. По словам адвоката, штабы Навального в России управлялись специально созданным фондом «Правового обеспечения граждан». Она уточнила, что Минюст обнаружил при проверке организации «массу нарушений», которые привели к ее ликвидации. Это, в свою очередь, может стать причиной закрытия штабов политика, которые продолжили работу после завершения выборов 2018 года.

Адвокат заявила, что в фонде обнаружено одиннадцать «крупных нарушений», среди которых — отсутствие сметы, договора пожертвования с юридическим лицом в письменной форме, отчета об использовании имущества, а также нецелевое расходование денежных средств и несоответствие фактического адреса официальному. Она добавила, что организация не проводила обязательный аудит и не вела бухгалтерский учет.

В декабре было назначено судебное заседание, после чего организации выделили месяц на устранение нарушений. Затем Минюст потребовал ликвидации, и 28 декабря Воткинский районный суд Удмуртской Республики удовлетворил требование ведомства.

В феврале 2018 года напротив калининградской администрации задержали троих волонтеров штаба Навального. Ими оказались 18-летний Иван Лузин и две несовершеннолетние девушки. Позже на молодого человека завели первое в России административное дело за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированное собрание. Суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!