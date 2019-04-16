Снятое за час до пожара фото на фоне Нотр-Дама предложили считать историческим

В Twitter стала популярной фотография девочки с мужчиной перед собором Парижской Богоматери, сделанное за час до того, как в здании начался крупный пожар. Снимок был сделан туристкой Брук Виндзор (Brooke Windsor), интервью у которой взяло BBC News.

Виндзор предположила, что запечатлела на фото отца и дочь, но утверждать этого с точностью она не может. По словам девушки, она хотела подойти к паре и спросить, нужен ли им снимок на память, но так и не сделала этого, о чем теперь жалеет. Виндзор надеется, что пользователи соцсети помогут ей найти героев фото.

В настоящий момент у публикации Виндзор больше 111 тысяч репостов. Многие люди в комментариях пишут, что у снимка есть потенциал стать историческим. «Выглядит, как обложка журнала Time. Красивый снимок!» — восхитилась одна из пользовательниц. «Это фото передает иллюзию жизни. Иллюзию того, что мы будем жить вечно», — поразмышлял в комментариях другой юзер.

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Нашлись те, кто осудил Виндзор за то, что она распространяет в сети снимок чужого ребенка. «Если бы это была моя дочь, я бы на тебя рассердилась. Ты сняла это фото без моего на то разрешения и теперь призываешь его репостить. Это может быть действительно милым фото, но неправильно его так использовать», — написала пользовательница Louisa Davies.

Автор фото надеется, что герои ее снимка все равно найдутся и будут рады тому, что у них останется такое воспоминание. Виндзор говорит, что пока ни мужчину, ни девочку найти не удалось, но поиск продолжается.

Пожар, начавшийся в парижском соборе вечером 15 апреля, уничтожил шпиль здания, часть его кровли и часы. При пожаре пострадали три человека. Прокуратура уже назвала вероятную причину случившегося — возгорание произошло во время реставрационных работ. По мнению экспертов, восстановление знаменитой достопримечательности Парижа может занять от пяти лет до нескольких десятилетий.

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