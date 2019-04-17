Плющенко разочаровали российские фигуристы

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился мнением о мужском фигурном катании в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению Плющенко, российские фигуристы слишком жалеют себя и несерьезно относятся к тренировкам. «У меня были в группе такие ребята, ушли, слава богу. Захожу в зал — а они что-то в зеркале у себя на лице высматривают. Нарциссизм. А нужно пахать», — заявил он.

Олимпийский чемпион посоветовал Михаилу Коляде сменить тренера. «Ну не получается у вас, нет результата. Есть Алексей Мишин, который тренирует в Питере. Идите сходите к нему, он с удовольствием вас возьмет», — отметил он.

На прошедшем в Японии чемпионате мира лучшим среди россиян стал Коляда, занявший шестое место (262,44 балла) и отставший от победителя соревнований — американца Нэтана Чена (323,42) — более чем на 60 баллов.

После соревнований олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что российское мужское фигурное катание отстало минимум на 10 лет, и российские спортсмены в лучшем случае смогут подержаться за медали соперников. К критике присоединилась и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!