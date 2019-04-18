Над побившим американца футболистом «Спартака» нависла угроза тюрьмы

Материалы по делу в отношении полузащитника московского «Спартака» Аяза Гулиева переданы в главное следственное управление МВД. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Следователи продолжат проверку инцидента с участием 22-летнего футболиста. Несмотря на то что пострадавший американский турист не имеет к спортсмену претензий, в отношении Гулиева могут начать уголовное расследование. Отмечается, что хавбеку может грозить тюремное заключение. Уголовная статья зависит от степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего.

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Инцидент произошел 11 апреля. Гулиев проехал на красный сигнал светофора, помешав движению пешеходов. Один из них ударил по автомобилю футболиста, после чего Гулиев начал драку с американцем, в которой сломал ему нос. Позже стало известно, что в «Спартаке» решили оштрафовать игрока. Гулиев извинился за потасовку, а пострадавший турист отметил, что не имеет претензий к спортсмену.

С октября 2018-го в СИЗО «Бутырка» содержатся футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Игроки являются фигурантами трех уголовных дел по статьям «Хулиганство» и «Побои». Суд неоднократно продлевал арест футболистов, которые вместе с друзьями учинили две драки в Москве. В первом случае пострадал водитель телеведущей Дарьи Ушаковой, после футболисты избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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