Вьетнамская делегация посетила особо экономическую зону «Дубна»

Делегация из Вьетнама посетила ОЭЗ «Дубна», гости побывали на обеих площадках и увидели изнутри работу производств, сообщил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 18 апреля.

«Вьетнам не так давно начал вкладывать инвестиции в подмосковный регион. С участием вьетнамского капитала реализуются проекты, связанные с производством товаров легкой промышленности, сельскохозяйственной продукции, с молочным животноводством, — рассказал зампред.

По его словам, власти области надеются на расширение сотрудничества, особенно в сфере высоких технологий.

Членам делегации во главе с заместителем министра науки и технологий Социалистической Республики Вьетнам Чан Ван Тунгом и президентом Института атомной энергии (ВИНАТОМ) Чан Ти Тханем рассказали о выгодных условиях для иностранных компаний, в частности о субсидиях и грантах.

После гостям продемонстрировали процесс выпуска одноразовых медицинских шприцев на заводе «Паскаль Медикал».

«Мы рассматриваем ОЭЗ и ее резидентов как потенциальных партнеров для будущего сотрудничества, например, в таких направлениях деятельности, как фармацевтика и ядерно-физические технологии», — сказал Чан Ван Тунг.