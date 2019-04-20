У Израиля нашелся способ обмануть С-300

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Зенитные ракетные комплексы С-300, доставленные в Сирию в 2018 году

Новейшая израильская сверхзвуковая ракета Rampage «перехитрила» противовоздушную оборону Сирии, в том числе зенитные ракетные системы С-300 российского производства, пишет главный редактор немецкого интернет-издания Telepolis Флориан Ретцер (Florian Rötzer). Материал доступен на сайте журнала.

Журналист, ссылаясь на недавние сообщения о возможном боевом применении Rampage, предполагает, что в том случае, если эта информация верна, Израилю действительно удалось обойти все элементы сирийской ПВО. «По логике гонки вооружений, теперь России придется задействовать С-400», — считает автор.

Ретцер отмечает, что российская сторона пока уклоняется от тестирования в реальных боевых условиях систем С-400, которые развернуты в Сирии для обороны авиабазы Хмеймим. По его мнению, возможная неудача в испытаниях может помешать продажам этого вооружения.

Rampage, по мнению аналитиков, могла быть применена в ходе удара по военным объектам в сирийской провинции Хама. Тогда сообщалось о задействовании систем ПВО, но в то же время сирийская сторона признала разрушение нескольких зданий и ранение трех военнослужащих.

Впервые Rampage была представлена в июне 2018 года. Сверхзвуковая ракета класса «воздух-поверхность» дальностью 150 километров запускается с истребителей и предназначена для поражения зенитных ракетных систем и уничтожения объектов инфраструктуры противника.

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