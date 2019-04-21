Победивший Олейника боец захотел подраться с очередным россиянином

Голландский боец смешанного стиля (MMA) Алистар Оверим хочет провести поединок против российского тяжеловеса Александра Волкова. Об этом сообщает MMA Junkie.

Поединок бойцов планировался на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, однако Волков снялся с выступления. Его заменил соотечественник Алексей Олейник, победу над которым Оверим одержал в первом раунде. «Я все еще жду Волкова. Надо сначала побиться с ним, а потом думать о новых соперниках», — заявил голландец.

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24 ноября Оверим нокаутировал еще одного представителя России — Сергея Павловича. За свою карьеру голландец также дважды встречался с Сергеем Харитоновым. В поединке в 2007-м победу праздновал россиянин. В 2006-м сильнее оказался Оверим.

Голландский тяжеловес известен по своим выступлениям в Pride, K-1, Dream, Strikeforce. С 2011 года он выступает в UFC. В поединках MMA он одержал 45 побед и потерпел 17 поражений.

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