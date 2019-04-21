Сборная России по сумо выиграла чемпионат Европы

Сборная России по сумо одержала победу в общекомандном зачете чемпионата Европы, завоевав 22 медали. Турнир прошел 21 апреля в Таллине. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В турнире приняли участие 150 спортсменов из 14 стран. Сборную России представили 30 сумоистов. Спортсмены боролись за 18 комплектов наград в индивидуальном и командном зачетах.

«Особой гордостью для нас является то, что гимн России прозвучал 13 раз. Отмечу, что организация турнира прошла на самом высоком уровне. Сегодня наблюдается позитивная тенденция увеличения количества стран-участниц, это способствует развитию сумо как в нашей стране, так и во всем мире», – рассказал президент Федерации сумо России Роман Илиев.

19—20 апреля в преддверии чемпионата Европы прошло два первенства для спортсменов не старше 21 года (U-21) и не старше 23 лет (U-23). По итогам двух соревновательных дней юниоры завоевали 46 наград, что позволило им занять первое место в итоговом медальном зачете, опередив ближайших соперников из Украины.

По результатам континентального первенства определится состав команды, которая отправится на чемпионат мира в Гонолулу (Гавайские острова, США) в октябре 2019 года

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