Стали известны чемпионы России по сумо

В Смоленске завершился чемпионат России по сумо. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру»

Соревнования прошли 23 марта. В турнире приняло участие 300 спортсменов. Сумоисты определяли лучших в восьми весовых категориях у мужчин и у женщин.

Чемпионом в абсолютной категории у мужчин стал пятнадцатикратный обладатель золота чемпионатов мира Василий Маргиев, победивший в финале Руслана Багаева. У женщин лучшей стала Татьяна Борисова, оказавшаяся сильнее Татьяны Ярошевич. В поединке тяжеловесов (до 115 килограмм) победителем стал Заур Караев.

«Организация соревнований прошла на самом высоком уровне. Смоленская федерация сумо для этого постаралась», — подвел итоги турнира исполняющий обязанности президента Федерации сумо России Михаил Аршинов.

По результатам чемпионата страны определился состав национальной команды для участия в первенстве Европы, которое начнется в Таллине 23 апреля. На соревнования отправятся победитель и вице-чемпион страны в каждой весовой категории.

Международная федерация сумо (ISF) была признана Международным олимпийским комитетом 9 октября 2018 на сессии в Буэнос-Айресе.

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