В Федерации сумо России выбрали нового президента

Роман Илиев избран президентом Федерации сумо России (ФСР). Решение об этом было принято на внеочередной конференции ФСР, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Конференция прошла 31 марта в Олимпийском комитете России. «Надеюсь, что нашими совместными усилиями мы осуществим принятую стратегию развития и придадим новый импульс популяризации этого вида спорта в нашей стране, что позволит укрепить наши позиции на международной арене», — заявил Роман Илиев.

В России федерация сумо существует с 1999 года. Международная федерация сумо (ISF) была признана Международным олимпийским комитетом 9 октября 2018 на сессии в Буэнос-Айресе.

23 марта в Смоленске прошел национальный чемпионат по сумо, по его итогам определился состав национальный команды, которая отправится на континентальное первенство в Эстонии. Чемпионат Европы стартует в Таллине 23 апреля.

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