В Таллине пройдет чемпионат Европы по сумо

21 апреля в Таллине стартует чемпионат Европы по сумо. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В столице Эстонии разыграют 18 комплектов наград у мужчин и женщин: 16 в личном зачете и два в командном. Россию на континентальном первенстве представит сборная из 30 спортсменов, которую возглавит Геннадий Калеткин.

«Одним из этапов подготовки стал чемпионат России в Смоленске, далее спортсмены готовились по индивидуальным планам. Основными соперниками наших сумоистов станут украинцы, грузины и поляки», — рассказал старший тренер сборных команд Юрий Голубовский.

По итогам турнира в Таллине будут разыграны путевки на чемпионат мира, который стартует 16 октября 2019 года в Гонолулу (Гавайи, США).

На данный момент сборная Россия по сумо является одной из сильнейших команд в мире. С 2012 года отечественные сумоисты семь раз подряд выиграли общекомандный зачет чемпионатов Европы и мира.

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