Трехкратный чемпион КХЛ ответит за избиение девушки

Бывший форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Обухов предстанет перед судом за избиение девушки в ходе конфликта на дороге. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Бывшего хоккеиста будут судить по статье административного кодекса РФ «Побои». Обухову грозит штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, обязательные работы (максимальный срок — 120 часов) или арест от 10 до 15 суток.

О случившемся стало известно 17 апреля. Конфликт между Обуховым и потерпевшей возник после того, как автомобиль девушки перегородил проезд Mercedes спортсмена. Хоккеист дважды ударил девушку. У пострадавшей были диагностированы ушибы мягких тканей лица и кровоподтек головы.

Обухов известен выступлениями за «Ак Барс». Он защищал цвета казанского клуба с 2005 по 2011 год и с 2012 по 2018 год. Хоккеист становился чемпионом России в 2006-м и трижды обладателем Кубка Гагарина. Обухов завершил карьеру в 2018-м после неудачного просмотра в словацкой «Дукле».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!