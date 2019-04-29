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Побитый Овечкиным хоккеист пропустил шестой матч подряд после драки

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Андрей Свечников

Нападающий «Каролины Харрикейнс» Андрей Свечников не попал в заявку на второй матч полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщается на сайте клуба.

Свечников пропустил шестой матч подряд после того, как в третьем поединке серии плей-офф против «Вашингтон Кэпиталс» подрался с капитаном команды соперника Александром Овечкиным. По информации журналиста Чипа Александера, 19-летний форвард по-прежнему не восстановился после сотрясения мозга.

Свечников подрался с Овечкиным во время третьего матча серии плей-офф. Овечкин нокаутировал соперника, после чего тот не смог вернуться на лед. По словам форварда «Кэпиталс», Свечников сам предложил ему подраться.

После случившегося Свечников попал в больницу, где прошел обследование. У игрока было подозрение на сотрясение мозга. Он пропустил оставшиеся матчи серии, в которой его клуб одержал победу — 4-3.

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