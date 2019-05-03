В Европе сравнили с предательством помощь украинской компании

Намерение Европейского банка реконструкции и развития выделить 100 миллионов евро украинскому агрохолдингу «Мироновский хлебопродукт» миллиардера Юрия Косюка вызвало возмущение со стороны Европейской ассоциации переработчиков и торговцев мясом птицы AVEC. Об этом пишет газета Politico.

Материалы по теме Давай на спор Россия и Украина воюют в суде. Киев проигрывает, Америка на стороне Москвы

Депутат Европарламента Томас Вайц назвал бессмысленным выделение миллиардов евро на поддержку местных фермеров, если параллельно ЕС помогает международным корпорациям, угрожающим европейским фермерским хозяйствам. «Мы говорим о капитализме? Или мы говорим о предательстве?» — заявил он изданию.

Решение о кредитовании должно быть принято 22 мая. Займ должен сбалансировать бюджет «Мироновского хлебопродукта» после того, как украинская компания в конце 2018 года приобрела словенскую птицефабрику Perutnina Ptuj. «Использование денег европейских налогоплательщиков для облегчения приобретения птицеводческой компании ЕС украинской компанией, которая в значительной степени выиграла от этой лазейки (в торговом соглашении между ЕС и Украиной — прим. "Ленты.ру"), явно добавляет разочарования производителям ЕС», — пишет издание.

Речь идет о лазейке в торговом соглашении Украины и ЕС для наращивания поставок курятины в страны Евросоюза, которую обнаружил агрохолдинг. Документом устанавливаются высокие тарифы на импорт в ЕС куриной грудки. По данным газеты, компания Косюка начала ввозить в страну грудки с костями (этот вид продукта пошлинами не облагается), который отделяли от мяса уже переработчики в странах ЕС. Затем они продавали это мясо как куриное филе, сэкономив таким образом на ввозных пошлинах.

В апреле стало известно, что Киев и Брюссель договорились о внесении поправок в соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Целью этих поправок стала защита европейских производителей курятины от украинских конкурентов. Соглашение о зоне свободной торговли Украины и ЕС вступило в силу с 1 января 2016 года. После этого Киев потерял торговые преференции, которые были предоставлены ему Россией.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!