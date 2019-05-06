Обозначены масштабы подорожания российского жилья

Рост цен на квартиры в российских новостройках наблюдается уже больше года. Об этом говорится в аналитических материалах портала Domofond.ru, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В период с февраля 2018-го по апрель 2019-го средняя стоимость квадратного метра в строящихся домах поднялась на 13 процентов, подсчитали аналитики. С начала 2019-го она увеличилась более чем на три процента, до 69,8 тысячи рублей по стране в среднем.

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По данным экспертов, наиболее быстро дорожает первичное жилье в Казани: с зимы 2018-го квадратный метр в местных домах прибавил в цене 17 процентов и в настоящее время стоит 78,8 тысячи рублей. На втором месте — Москва, где ценник увеличился на 14 процентов, до 233 тысяч рублей за «квадрат». На третьей позиции — Краснодар. В этом городе квартиры в новых домах выросли в цене почти на 14 процентов, с 44 тысяч до 50 тысяч рублей за квадратный метр в среднем.

Минимальный рост цен зафиксирован в Ростове-на-Дону: здесь стоимость «квадрата» в новостройках поднялась на 0,5 процента, до 50,9 тысячи рублей.

Ранее в апреле сообщалось, что все большим спросом в России пользуются студии и небольшие по площади «однушки». По данным аналитиков, цена небольших квартир в среднем по всем крупным городам страны за последние 12 месяцев, с весны 2018 года, выросла почти на 11 процентов, до 1,7 миллиона рублей.

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