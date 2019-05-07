Россиянам вернули белорусское молоко

Россельхознадзор решил отменить общий запрет на поставки молока наливом и молочной продукции в таре объемом более 2,5 литра из Белоруссии, но сохраняет ограничения для 29 белорусских предприятий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно документу, письмо от 4 июня 2018 года, вводившее запрет на поставку в Россию белорусской молочной продукции, утратило силу. При этом действие предметных указаний Россельхознадзора в отношении 29 предприятий сохраняется.

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Летом прошлого года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) направила в российский кабмин требование отменить решение Россельхознадзора в отношении белорусской молочной продукции.

Против запрета также выступал глава Минсельхозпрода Белоруссии Леонид Заяц. По его словам, российские эксперты неоднократно указывали, что белорусская продукция нарушает стандарты качества, однако по итогам реальных проверок никаких нарушений выявлено не было. Временные ограничения на поставки молочной продукции из Белоруссии, несмотря на протесты, были введены 6 июня 2018 года.

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