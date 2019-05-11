Украина возобновила транзит российской нефти в Европу через трубопровод «Дружба». Об этом сообщила компания «Укртранснафта» в Facebook.

Как говорится в сообщении, поставки возобновились после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования качества поступающего из России сырья и подтвердили, что готовы его принимать.

Украина прекратила транзит российской нефти 25 апреля после того, как стало известно о загрязнении трубопровода «Дружба» некачественными углеводородами с повышенным содержанием хлорорганики. Об этом сообщила 19 апреля белорусская сторона. После этого европейские потребители отказались принимать сырье. Аналогичным образом поступила и Польша.

Материалы по теме Пошли на поправку Россия долго сидела на нефтяной игле. Но есть шанс это исправить

«Укртранснафта» уже оценила убытки от инцидента в 9,2 миллиона гривен (около одного миллиона долларов). По планам компании, объемы перекачки нефти будут увеличены в последующие отчетные периоды до конца 2019 года. Там отметили, что «все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не выполнила своих обязанностей».

В Белоруссии пока не представили точную сумму ущерба, однако президент Александр Лукашенко заявил, что экономика страны недополучила сотни миллионов долларов. Он также рассказал, что Минск до последнего не останавливал транзит загрязненной нефти, что минимизировать ущерб России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!