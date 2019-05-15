Менеджер Нурмагомедова пообещал Макгрегору кровавый загар

Менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, высказал мнение об исходе следующего поединка ирландца Конора Макгрегора. Его слова приводит MMA Junkie.

«Бой Джастина Гэтжи с Макгрегором, если он состоится, будет напоминать забой свиньи. На следующий день Конор будет красно-черным. А его ноги будут цвета радуги. Этому белому парню придадут цвета. У него будет кровавый загар. Гэтжи сожрет его сердце живьем», — отметил Абдель-Азиз.

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По его мнению, Гэтжи обладает хорошей ударной техникой и всегда дерется до конца. «Характеру нельзя научить. Макгрегора можно сломить морально. Гэтжи — нет. Хабиба нельзя, равно как и Тони Фергюсона», — уверен менеджер.

Гэтжи называют одним из возможных соперников Макгрегора. Ирландец может вернуться в октагон, его полугодовая дисквалификация, наложенная за участие в драке после боя с Нурмагомедовым в октябре прошлого года, истекла.

30-летний Гэтжи провел 22 поединка в профессиональной карьере, одержав 20 побед при двух поражениях. В активе 30-летнего Макгрегора 21 победа при четырех поражениях. Ирландец владел поясами Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях: легкой и полулегкой.

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