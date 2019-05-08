Американская олимпийская чемпионка уверовала в победу над Нурмагомедовым

Двукратная олимпийская чемпионка и боец смешанного стиля (ММА) Кайла Харрисон заявила, что смогла бы победить россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке по дзюдо. Слова спортсменки приводит TMZ.

«Я бы побила его в схватке по дзюдо. Уверена на 100 процентов. Я бы победила Хабиба», — заявила Харрисон. По мнению американки, если у Нурмагомедова не будет возможности наносить удары, она получит преимущество.

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Харрисон выиграла золото по дзюдо на Играх 2012 и 2016 годов. После этого она перешла в ММА и в настоящий момент выступает в промоушене Professionals Fighter Leaugue (PFL). На ее счету три победы в трех поединках.

Нурмагомедов — обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Последнюю защиту он проводил в октябре 2018-го и победил ирландца Конора Макгрегора. После этого он был дисквалифицирован на девять месяцев за участие в массовой драке после поединка. 6 мая менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, что его клиент планирует провести три поединка до апреля 2020-го, ближайший из них пройдет 7 сентября.

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