Нурмагомедова раскритиковали за борьбу с медвежонком

Зоозащитник Юрий Корецких раскритиковал бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова за публикацию фотографий с медвежонком. Слова активиста приводит радиостанция «Говорит Москва».

Корецких заявил, что собравшиеся вокруг животного люди показывали ему свою силу. Такое поведение он счел недостойным. При этом зоозащитник обратил внимание на то, что никакого физического вреда медведю не было нанесено. «Но с этической точки зрения это все крайне печально», — заметил Корецких.

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Также он призвал Нурмагомедова вести себя более благоразумно по отношению к животным. Активист заявил, что публикация таких фотографий в аккаунте бойца, на который подписаны миллионы людей, показывает его «потребительское и наплевательское отношение к животным». «Это издевательство над тем, кто гораздо слабее и реально не может дать сдачи», — заявил Корецких.

Фотография с медвежонком, окруженным компанией мужчин, появилась в аккаунте спортсмена 26 апреля. Тогда же было опубликована видеозапись, на которой видно, как Нурмагомедов борется с животным. «Старые друзья снова встретились», — написали авторы ролика, намекая на то, что в девятилетнем возрасте он также дрался с медведем.

Нурмагомедов — обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

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