«Барселона» показала тренировку глазами Месси

Каталонская «Барселона» показала тренировку команды глазами нападающего и капитана команды Лионеля Месси. Ролик опубликован в клубном Twitter-аккаунте.

На видео Месси прибывает на занятие, раздает автографы болельщикам и выполняет упражнения вместе с партнерами. «Барселона» выпустила ролик совместно с компанией Gatorade.

В нынешнем сезоне Месси провел 48 матчей в составе «Барселоны» во всех турнирах, записав в свой актив 48 голов и 22 результативные передачи.

12 мая сообщалось, что некоторые игроки сине-гранатовых недовольны атмосферой в команде. В частности, их не устроило, что Месси обладает определенными привилегиями по сравнению с другими футболистами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!