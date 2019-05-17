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Месси услышал политический лозунг и замер на сцене

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@elchiringuitotv / Twitter

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, награжденный Крестом Сент-Жорди — одной из высших наград правительства Каталонии, прекратил аплодировать, услышав политический лозунг во время церемонии. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте El Chiringuito TV.

Футболист, находившийся на сцене, замер, когда зал стал скандировать: «Свободу политическим заключенным!» До этого Месси аплодировал вместе со всеми, но прекратил делать это после первых выкриков.

Месси стал вторым игроком «Барселоны», удостоившимся награды. До него Крест Сент-Жорди получил бывший игрок и тренер каталонцев Йохан Кройф.

Лозунг, прозвучавший на церемонии награждения, относится к событиям, произошедшим после проведения референдума о независимости Каталонии в октябре 2017 года. Власти Испании объявили его незаконным и арестовали организаторов и наиболее активных участников. Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон был вынужден бежать в Бельгию. Под стражей остаются двое активистов и семеро политиков. Их обвиняют в попытке государственного переворота и нецелевом использовании бюджетных средств.

12 мая появилась информация о том, что ряд игроков «Барселоны» недоволен атмосферой в команде. В частности, футболистов не устраивает, что Месси обладает определенными привилегиями по сравнению с одноклубниками.

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