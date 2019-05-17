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Директора НИИ Росрезерва арестовали за аферу на три миллиарда рублей

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Сергей Уланин

Директора Научно-исследовательского института (НИИ) проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина арестовали за хищение. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает ТАСС из зала Басманного суда, где решался вопрос об аресте.

Обвиняемый будет находиться под стражей до 20 июня. По версии следствия, он вместе с другими неустановленными лицами похитил средства в качестве контракта на поставку дизельного топлива на сумму в три миллиарда рублей.

Сам Уланин вину в совершении преступления не признал.

По данным агентства, суд отправил под домашний арест заместителя главы Росрезерва Александра Кирюхина, который проходит фигурантом по тому же уголовному делу. Ему избрана мера пресечения до 20 июля.

В апреле в Москве арестовали фигуранта по делу о хищении миллиарда рублей у Росавиации. Сообщалось, что обвинение предъявлено председателю коллегии адвокатов, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

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