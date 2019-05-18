«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии

«Манчестер Сити» обыграл «Уотфорд» в финале Кубка Англии. Встреча, состоявшаяся 18 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась со счетом 6:0.

В составе «Сити» забивали Давид Сильва, Кевин де Брейне, Габриэль Жезус и Рахим Стерлинг, оформивший хет-трик. Горожане завоевали национальный Кубок шестой раз в истории. Ранее они выигрывали трофей в 1904, 1934, 1956, 1969 и 2011 годах.

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В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв три турнира: чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок лиги. Команда Хосепа Гвардиолы первой в истории страны выиграла все три национальных трофея.

12 мая «Сити» выиграл чемпионство, победив «Брайтон» в последнем туре Английской премьер-лиги. Благодаря этому результату подопечные Гвардиолы сохранили преимущество над «Ливерпулем», финишировавшем на второй строчке.

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