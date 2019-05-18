«Бавария» седьмой раз подряд стала чемпионом Германии

Мюнхенская «Бавария» обыграла «Айнтрахт» в матче 34-го тура немецкой Бундеслиги и завоевала чемпионство седьмой раз подряд. Встреча завершилась со счетом 5:1.

За «Баварию» забивали Кингсли Коман, Ренату Саншеш, Франк Рибери, Арьен Роббен и Давид Алаба. Единственный мяч в составе проигравших на счету Себастьена Аллера.

После этой победы в активе «Баварии» стало 78 очков, что обеспечило мюнхенцам победу в национальном чемпионате. «Айнтрахт» с 54 очками завершил сезон на седьмой строчке в турнирной таблице.

Чемпионство стало для «Баварии» седьмым подряд и 29-м в истории. Мюнхенский клуб — лидер по количеству побед в Бундеслиге. Второе место занимает «Нюрнберг» (9), третье — дортмундская «Боруссия» (8).

В следующем сезоне Бавария сыграет в Лиге чемпионов. Помимо триумфатора национального первенство туда отобрались дортмундская «Боруссия», «Ред Булл Лейпциг» и «Байер», занявшие со второго по четвертое место в чемпионате соответственно.

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