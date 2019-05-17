Касильяс пережил инфаркт и объявил о завершении карьеры

Испанский вратарь португальского «Порту» Икер Касильяс, переживший инфаркт, принял решение завершить футбольную карьеру. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает The Independent.

Касильяс пережил сердечный приступ на тренировке «Порту» 1 мая. Его госпитализировали и прооперировали. Пять дней спустя голкипер выписался из больницы. Уже тогда кардиолог Хуан Антонио Корбалан выразил мнение, что футболисту придется завершить профессиональную карьеру.

«Порту» предложил вратарю работу в системе клуба. Португальцы уже начали искать замену 37-летнему Касильясу.

В составе мадридского «Реала» Касильяс пять раз выигрывал чемпионат Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА. Вместе со сборной Испании он становился чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.

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