Тренер «Порту» рассказал о восстановлении Касильяса

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау рассказал о восстановлении вратаря команды Икера Касильяса, перенесшего сердечный приступ. Его слова приводит Marca.

Специалист заявил, состояние Касильяса улучшается. «Вся команда переживает за него, но, к счастью, Икер в порядке. Команда с ним», — отметил он. Отвечая на вопрос о будущем голкипера в спорте, тренер добавил: «Футбол — это часть жизни, но сама жизнь важнее всего остального».

Касильяс пережил сердечный приступ 1 мая. Он был доставлен в больницу, где ему сделали операцию. Футболист выбыл из строя до конца сезона. По мнению врача-кардиолога Хуана Антонио Корбалана, Касильяс не сможет вернуться в футбол. Доктор отметил, что испанец сможет вести нормальную жизнь, однако выступать на высоком уровне у него не получится.

В составе мадридского «Реала» Касильяс пять раз выигрывал чемпионат Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА. Вместе со сборной Испании он становился чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.

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