Переживший инфаркт Касильяс выписался из больницы

Испанский вратарь «Порту» Икер Касильяс выписался из больницы после перенесенного им инфаркта. Об этом сообщает «Би-би-си».

Врачи порекомендовали 37-летнему футболисту воздержаться от нагрузок в ближайшие пару месяцев. «Несколько дней назад я прошел через непростую ситуацию. Это могло случиться в любой момент, и я счастлив, что теперь все позади. Я благодарен и чувствую себя везучим», — сказал игрок.

1 мая испанцу стало плохо во время тренировки «Порту». Футболисту потребовалась срочная операция. В нынешнем сезоне Касильяс уже не поможет португальскому клубу. Кроме того, по мнению кардиолога Хуана Антонио Корбалана, футболисту придется завершить профессиональную карьеру.

Касильяс известен по выступлениям за мадридский «Реал». В составе «сливочных» он пять раз выигрывал чемпионат Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА. Касильяс дважды становился чемпионом Европы и выиграл чемпионат мира в составе сборной Испании.

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