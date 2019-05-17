Переживший инфаркт Касильяс опроверг информацию о завершении карьеры

Вратарь португальского клуба «Порту» Икер Касильяс в Twitter-аккаунте опроверг информацию о завершении карьеры.

«Однажды настанет тот день, когда мне придется завершить карьеру. Позвольте мне сообщить об этом, когда придет время. Пока все спокойно. Вчера меня осмотрел доктор Филипе Маседу. Все очень хорошо! Это действительно хорошая новость, которой я и хочу поделиться со всеми», — написал голкипер.

Ранее 17 мая британское издание The Independent сообщило о том, что Касильяс решил завершить футбольную карьеру. Вратарь пережил инфаркт 1 мая на тренировке «Порту». Его госпитализировали и прооперировали. Пять дней спустя голкипер выписался из больницы.

В составе мадридского «Реала» Касильяс пять раз выигрывал чемпионат Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА. Вместе со сборной Испании он становился чемпионом мира и дважды — чемпионом Европы.

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