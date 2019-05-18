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Российский вратарь спас команду от гола и попал в больницу

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Голкипер «Уфы» Тимур Акмурзин получил травму в матче против «Оренбурга» в первенстве молодежных команд Российской премьер-лиги (РПЛ). Видео матча доступно в YouTube-аккаунте «Уфы».

В концовке первого тайма футболист «Оренбурга» получил длинную передачу и вышел один на один с Акмурзиным. Голкипер бросился в ноги сопернику и предотвратил взятие ворот ценой травмы. Арбитр дал провести замену и назначил пенальти, так как увидел в броске вратаря нарушение правил. Футболист «Оренбурга» одиннадцатиметровый не реализовал.

Акмурзин был доставлен в больницу. Но фотографии, размещенной в Twitter, 21-летний голкипер лежит на больничной койке с подбитым глазом.

Матч молодежный команд «Уфы» и «Оренурга» завершился со счетом 3:3.

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