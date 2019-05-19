Жителям сел пообещали новые банковские возможности

Жители сел смогут совершать банковские операции через кассы магазинов. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 1».

Речь идет о переводах, снятии наличных и перечислении наличных на счет, пояснил он. По его словам, эти возможности могут появиться у сельчан к 2020 году.

«Год за годом мы будем расширять перечень операций», — добавил Греф.

В конце апреля стало известно, что системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей). Ограничения установили по требованию Банка России.

20 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что результаты работы властей всех уровней должны быть видны в каждом селе.

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