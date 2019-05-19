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Умер мужчина из старейшей в мире супружеской пары

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Архивная фотография

В Японии скончался мужчина из старейшей в мире супружеской пары. Об этом сообщает агентство «Киодо».

108-летний Масао Мацумомто умер от сердечной недостаточности в городе Такамацу. На момент смерти он прожил вместе с супругой Мияко 81 год и 201 день.

За время брака у супругов родились пять дочерей. Позднее у них появились 13 внуков и 25 правнуков.

Почетный статус от Книги рекордов Гиннесса Мацумомто получили в 2018 году. Отмечается, что супруги на 57 дней побили рекорд норвежцев Карла и Гурдрен Дольвен, чей совокупный возраст составлял 210 лет и два месяца на момент смерти одного из супругов.

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