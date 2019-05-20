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Макгрегор вновь признал Овечкина правильным русским

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Конор Макгрегор и Александр Овечкин

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter-аккаунте выложил фотографию с хоккеистом «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александром Овечкиным.

Боец назвал Овечкина «правильным русским», а затем на русском языке написал «Рукописи не горят» (цитата из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — прим. «Ленты.ру»).

16 апреля Макгрегор одобрил драку российского форварда с соотечественником Андреем Свечниковым из «Каролины Харрикейнс» во время плей-офф Кубка Стэнли. Ирландец назвал Овечкина «настоящим русским» и пожелал увидеться с ним.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. На его счету 21 победа и четыре поражения в боях по правилам ММА.

Овечкин в данный момент вместе со сборной России принимает участие в чемпионате мира. 19 мая команда одержала шестую победу подряд в групповом раунде турнира, обыграв швейцарцев (3:0).

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