Месси нашел виновных в разгромном поражении от «Ливерпуля»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Его слова приводит Diario Sport.

Месси назвал вылет с турнира тяжелым ударом. Он заявил, что не считает виновным главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде. «Он проделал прекрасную работу. Думаю, виноваты мы, игроки. Мы знали, что может случиться подобное, и это случилось», — отметил форвард.

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Футболист посчитал, что недопустимо проигрывать одним и тем же образом два года подряд, добавив, что в этих результатах есть что-то мистическое.

7 мая английский «Ливерпуль» на своем поле разгромил «Барселону» со счетом 4:0 и вышел в финал Лиги чемпионов. Каталонцы при этом победили в первой встрече — 3:0. В прошлом сезоне сине-гранатовые при схожих обстоятельствах проиграли «Роме»: в домашнем матче «Барселона» выиграла со счетом 4:1, однако в ответной игре была разгромлена — 0:3.

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