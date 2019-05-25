Украина отреагировала на приезд председателя Госдумы в Крым

МИД Украины направил ноту протеста в Москву в связи с поездкой в Крым председателя Госдумы Вячеслава Володина. Об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В сообщении указано, что Киев считает данную поездку, как и все предыдущие поездки российских чиновников на полуостров, грубым нарушением суверенитета и целостности своей страны, а также «циничным и демонстративным пренебрежением Кремлем общепризнанными принципами и нормами международного права».

Ведомство подчеркнуло, что подобные действия не изменят закрепленный в украинской конституции статус республики.

В марте Украина выразила протест в связи с визитом российского президента Владимира Путина в Крым в годовщину пятилетия вхождения полуострова в состав России. Москва, в свою очередь, вернула Киеву ноту протеста. В МИД отметили, что никто не вправе указывать российскому руководству, как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве.

Крым был признан территорией России по результатам мартовского референдума 2014 года. Украина, Евросоюз, США и другие страны не признают итоги голосования. Москва настаивает на том, что процедура проходила в соответствии с нормами международного права.

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