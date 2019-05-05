Американская делегация увидела полную интеграцию Крыма в Россию

Жители Крыма определили свое будущее в составе России. Об этом агентству РИА Новости заявил представитель посетившей полуостров американской делегации Джо Макинтаер.

По его словам, Крым сегодня интегрировался в Россию как полноценный регион. «Это было в их (жителях Крыма — прим. «Ленты.ру») интересах — стать частью России. Если бы я был крымчанином, то сделал бы то же самое», — пояснил он.

Накануне Макинтаер рассказал, что американцам не поступает «взвешенная информация» о ситуации на полуострове, из-за чего они не знают, что происходит в Крыму на самом деле.

На полуостров с пятидневным визитом прибыли 20 общественных деятелей из США, Великобритании, Швеции, Израиля и Непала.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года. Киев и западные страны не признают республику российской и называют случившееся аннексией и оккупацией. Москва настаивает на том, что при воссоединени были соблюдены все международные законы.

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