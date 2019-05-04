Американцы влюбились в Крым

Представители делегации общественных деятелей США поделились впечатлениями от визита в Крым. Их слова приводит РИА Новости.

Как рассказал агентству член организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтаер, американцам в Крыму понравилось, они влюбились в полуостров. Также он высказал мнение о безответственности и бессмысленности санкций и военных провокаций американских властей против Крыма.

По словам Макинтаера, американцам не поступает «взвешенная информация» о ситуации на полуострове, из-за чего они не знают, что происходит в Крыму на самом деле.

Всего на полуостров прибыли 20 общественных деятелей из США, Великобритании, Швеции, Израиля и Непала. Они пробудут в Крыму пять дней.

В апреле автор материала в издании The National Interest заявил, что США необходимо заключить с Россией временное соглашение, которое затем можно будет заменить постоянным договором, чтобы нормализовать отношения между странами. Автор материала считает, что Россия не заинтересована в конфликте с Европой или США, и надеется, что они перестанут угрожать ее безопасности. По мнению эксперта, Вашингтон может отменить экономические санкции в отношении России и признать Крым российским.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года. Киев и западные страны не признают республику российской и называют случившееся аннексией и оккупацией.

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