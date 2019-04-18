В МИД России разоблачили миф о Крыме

Международной изоляции Крыма не существует, что доказывает Ялтинский международный форум. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Изоляция Крыма — это миф», — сказала дипломат. Захарова добавила, что ежегодное проведение Ялтинского форума показывает развитие внешнеэкономических связей полуострова.

В МИД также отметили широкий состав форума, на который в этом году приехали более 4,5 тысячи человек из 100 стран мира. «Есть лжефорумы, а это настоящий», — подчеркнула Захарова.

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Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В этом году он проходит с 18 по 20 апреля.

Референдум о вхождении Крыма в состав России прошел в 2014 году. Тогда большинство жителей полуострова приняли решение в пользу воссоединения с Россией. Соответствующий договор подписал российский президент Владимир Путин. Украина, Евросоюз, США и другие страны не признают итоги голосования. Москва настаивает на том, что процедура проходила в соответствии с нормами международного права.

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